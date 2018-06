Stiri pe aceeasi tema

- Janet Jackson, dezvaluiri despre lupta infricoșatoare cu depresia prin care a trecut multa vreme. Artista a destainuit intr-un editorial de unde a pornit tot chinul ei. Cantareața americana Janet Jackson , in varsta de 52 de ani, a dezvaluit intr-un editorial scris pentru revista Essence ca s-a luptat…

- Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice. Anul…

- Fondul care administreaza averea cantaretului Michael Jackson a dat in judecata, miercuri, compania Disney și postul de televiziune ABC, din cauza difuzarii unui documentar. Fondul acuza ABC ca a difuzat saptamana trecuta un documentar despre ultimele zile din viata lui MJ, in care au fost utilizate…

- Actrițele Angelina Jolie și Elle Fanning au inceput sa filmeze pentru continuarea lungmetrajului „Maleficent”, o reinterpretare moderna a basmului „Frumoasa din Padurea Adormita". Cele doua artiste s-au fotografiat in timp ce se distrau pe platourile de filmare.

- Constructorul Impresa Pizzarotti avanseaza cu lucrarile pe lotul 1 al Autostrazii Sebeș-Turda, care se intinde de la Sebeș la Paraul Iovului, insa tot nu mobilizeaza cați oameni și-ar dori. Reporterii ziaruluiunirea.ro au surprins momentul montarii unei grinzi pe unul dintre podurile tronsonului. Citește…

- Formatia Jackson 5 ar putea reveni pe scena. Este ideea celor patru frati ai lui Michael Jackson, care au anuntat ca regele pop va fi alaturi de ei in concerte prin holograma.Tito, Jackie, Marlon si Jermaine Jacksonau anuntat ca o decizie finala va fi luata in viitorul apropiat.

- Mocasinii negri ai lui Machael Jackson, in care a efectuat legendara mișcare de dans, supranumita "moonwalk" (mers pe luna), vor fi scoși la licitație. Michael Jackson i-a purtat in timpul repetiției pentru piesa "Billie Jean", interpretata ulterior in timpul televizarii speciale Motown 25: Yesterday,…

- Politia americana a dat publicitatii o filmare facuta in casa lui Prince, in ziua in care acesta acesta a murit. Artistula fost gasit fara suflare in locuinta sa din Minneapolis, in urma cu doi ani, din cauza unei supradoze accidentale de fentanil, un analgezic extrem de puternic.