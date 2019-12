Ultima eclipsă de Soare din acest an se va vedea în Asia Mii de oameni s-au adunat sa asiste la eclipsa circulara, supranumita si „cercul de foc”, pentru ca Luna a acoperit centrul Soarelui.



Anual, in mod obisnuit, de pe Pamant sunt vizibile doua eclipse de Soare.



Cea mai recenta eclipsa a avut loc pe 2 iulie si a fost vizibila din America de Sud.



Urmatoarea eclipsa totala de Soare va avea loc pe 14 decembrie 2020 si va fi vizibila din sudul Argentinei si Chile si din sud-vestul Africii si Antacticii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat joi, a doua zi de Craciun, in regiuni din Orientul Mijlociu si Asia pentru a observa o eclipsa de Soare inelara, un fenomen astronomic spectaculos cunoscut si sub numele de "inel de foc", relateaza Reuters si AFP. O eclipsa partiala de acest tip se produce atunci cand Luna…

- A treia si ultima Eclipsa de Soare a anului 2019 are loc pe 26 decembrie si este singura eclipsa inelara din acest an, numita adesea si eclipsa "inelului de foc".Eclipsa are loc in momentul de Luna Noua in Capricorn cand Soarele si Luna ocupa acelasi grad 4:07 Capricorn in apropierea Nodului Sud lunar…

- Fenomen astronomic spectaculos, in a doua zi de Craciun. O eclipsa de soare va avea loc in data de 26 decembrie, informeaza evz.ro. Este vorba despre o eclipsa inelara care nu va fi vazuta din Romania. Eclipsa va incepe in Orientul Mijlociu, unde va putea fi urmarita, ea fiind vazuta cel mai bine din…

- Voyager 2, sonda agentiei spatiale americane NASA, a transmis primele date din spatiul interstelar la un an dupa ce a devenit al doilea obiect produs pe Pamant care a parasit Sistemul Solar, relateaza luni Press Association. Sonda a fost lansata de pe Terra in urma cu 42 de ani - la 16…

- Uranus se va afla, in noaptea de luni spre marti la „opozitie", respectiv in partea opusa Soarelui vazuta de pe Pamant, planeta fiind vizibila cu ajutorul unui telescop sau a unui binoclu obisnuit, in constelatia Berbecului.

- Uranus se va afla, in noaptea de luni spre marti, la „opozitie", respectiv in partea opusa Soarelui vazuta de pe Pamant, planeta fiind vizibila cu ajutorul unui telescop sau a unui binoclu obisnuit, in constelatia Berbecului.

- Județul Hunedoara este reprezentat la Campionatul Mondial de Karate din Chile. Incepand de ieri și pana in data de 27 octombrie, in Santiago de Chile, capitala statului Chile, din America de Sus, se desfașoara Campionatul Mondial de Karate pentru cadeți, juniori si U21. Aceasta este cea mai…

- Fortele Turciei au atacat pozitii ale kurzilor din nord-estul Siriei, dupa ce trupele Statelor Unite au inceput sa paraseasca zona, intr-o schimbare abrupta de strategie a presedintelui Donald Trump, care a fost intens criticata la Washington si catalogata drept o tradare a aliatilor kurzi de catre…