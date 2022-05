Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de alimente din Marea Britanie pot inlocui uleiul de floarea soarelui cu uleiuri vegetale alternative, pentru a putea rezolva un deficit de aprovizionare provocat de razboiul din Ucraina, a anuntat vineri Autoritatea de reglementare in domeniul alimentar din Marea Britanie, transmite…

- Suprafata cultivata cu floarea soarelui in judetul Olt in aceasta primavara este similara cu cea de anul trecut, insa mai mica fata de anul 2020, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Gabriela Andronie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Marcel Ciolacu a anunțat o decizie fara precedent pe care Romania o va lua in domeniul economic. Din cauza razboiului din Ucraina, pentru a evita o eventuala penurie de ulei de floarea-soarelui, Romania va sista exportul de semințe, a anunțat președintele Camerei Deputaților. Fii la curent…

- Ministerul Agriculturii din Grecia a anuntat luni ca productia de ulei de floarea soarelui poate fi majorata, daca va fi nevoie, prin cresterea productiei de ulei destinat consumului gospodariilor in locul productiei de biocombustibili, intr-un context in care cresterea pretului alimentelor a dus…

- Lanturile de supermarketuri din Grecia au anuntat joi ca vor restrictiona cantitatea de faina si ulei de floarea soarelui pe care o pot cumpara clientii, o masura de precautie pe fondul majorarii cererii, din cauza temerilor ca aprovizionarea va fi afectata de razboiul din Ucraina, transmite Reuters.…

- Cantitatea de floarea soarelui recoltata in acest an de Ucraina ar putea scadea cu 42%, pana la 9,6 milioane de tone, ca urmare a diminuarii semnificative a suprafetelor insamantate in urma invaziei rusesti, au prognozat miercuri analistii firmei de consultanta in agricultura APK-Inform, informeaza…

- Romania produce in fiecare an o cantitate de floarea soarelui suficienta pentru a acoperi de zece ori nevoia de consum intern, a declarat, sambata, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii Sorin Moise, care a precizat ca exista stocuri suficiente cu acest produs si materie prima pentru producerea…