- Pe 15 iunie, președintele SUA, Joe Biden, va merge la Bruxelles pentru a se intalni cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si cu presedintele Consiliului European, Charles Michel.Proiectul cu concluziile acestui summit, consultat miercuri de Reuters, are 7 pagini. Documentul incearca…

- Sefii principalelor institutii ale Uniunii Europene si presedintele american Joe Biden se vor angaja la summitul de saptamâna viitoare sa aprofundeze cooperarea în vederea combaterii schimbarilor climatice, sa înceteze disputele comerciale, sa coopereze în politica fata de China…

- SUA trebuie sa ''treaca de la vorbe la fapte'' pentru a solutiona disputa cu Uniunea Europeana referitor la comertul cu otel si aluminiu, a sustinut miercuri vicepresedintele executiv al Comisiei Europene pentru o economie in serviciul cetatenilor, Valdis Dombrovskis, transmit AFP si…

- „Avem cel mai bun PNRR pentru Comisia Europeana! Am asigurat președintele Comisiei Europene ca acesta este Guvernul care va susține reforme. Creștere economica peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat ca ramanem pe strategia fiscal bugetara, reducerea deficitului am primit susținere…

- „La finalul sedintei am avut discutii si am facut un sumar al vizitei la Bruxelles referitoare la PNRR si obiectivele pentru ministri in urmatoarele cateva saptamani. Despre vizita la Bruxelles vreau sa fie un memorandum aprobat in momentul in care e depus. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele…

- Premierul Florin Citu pleaca la Bruxelles, iar marti seara la avea o cina de lucru cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Miercuri, premierul alaturi de mai multi ministri vor avea negocieri pentru PNRR. Guvernul a anuntat ca, marti, premierul Florin Citu pleaca la Bruxelles,…

- Primele plați din uriașul fond de relansare economica al UE ar putea fi facute in iulie, in ciuda unor negocieri dificile și unui start lent al planului, scrie AFP. Portugalia a depus deja proiectul și alte țari au anunțat ca vor face in curand același lucru. Romania, pe de alta parte, a anunțat ca…