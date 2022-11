Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana(UE) si Kazahstan au convenit sa coopereze mai strans in domeniul energiei si al materiilor prime, informeaza dpa. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si prim-ministrul kazah, Alikhan Smailov, au semnat un acord in acest sens in marja conferintei mondiale COP27 privind clima care are loc in Egipt. Acordul urmareste sa garanteze aprovizionarea cu anumite materii prime si sa dezvolte lanturi valorice pentru hidrogen si baterii produse in mod durabil, potrivit agerpres.ro . UE și Kazahstan vor colabora in domeniul energiei și al…