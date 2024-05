Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, compania Meta face subiectul unei anchete a acestei institutii privind anumite riscuri legate de utilizarea serviciilor oferite pe platformele Facebook si Instagram, mai ales in ceea ce priveste siguranta copiilor.

- Comisia Europeana a deschis o investigație asupra Meta, detinatoarea platformelor Facebook și Instagram, din cauza ingrijorarilor legate de faptul ca acestea pot da dependenta in randul copiilor și afecteaza sanatatea mintala a acestora, relateaza The Guardian.Executivul UE va verifica daca Meta a incalcat…

- Ancheta oficiala deschisa de Comisia Europeana pentru a vedea in ce fel Facebook și Instagram – aplicațiile din grupul Meta – contribuie la apariția dependenței in randul minorilor care folosesc aceste rețele sociale. Sunt vizate, de asemenea, și obligațiile pe care aplicațiile le au pentru a dezvolta…

- Uniunea Europeana se pregatește sa porneasca o noua investigație cu privire la felul in care Meta gestioneaza postarile privind alegerile, conform celor de la The Guardian . Mai multe detalii ar urma sa fie anunțate in aceasta saptamana, insa se pare ca lucrurile care ii ingrijoreaza pe oficialii europeni…

- Conform comunicatului de presa al Guvernului, pentru a sustine sistemul national de IT&C pe pietele emergente si a face posibila accesarea de fonduri externe, Guvernul a aprobat un Memorandum ce include urmatoarele masuri strategice: 1. Realizarea cadrului legal de selectare a societatilor comerciale,…

- Rachelle Summers este un expert medical, care-și face cunoscute cunoștințele pe TikTok, pentru a-i informa pe oameni cu privire la anumite practici ale lor ce pot avea repercusiuni asupra sanatații lor. Recent le-a spus celor peste 500.000 de urmaritori ai ei ca perioada de timp optima pentru a sta…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Nvidia este primul producator de semiconductori care ajunge la o capitalizare bursiera de 2.000 de miliarde de dolari, un nou pas in ascensiunea sa drept cel mai mare beneficiar al cursei pentru inteligența artificiala, scrie Yahoo Finance, care citeaza Bloomberg.Acțiunile companiei au crescut cu pana…