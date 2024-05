Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, compania Meta face subiectul unei anchete a acestei institutii privind anumite riscuri legate de utilizarea serviciilor oferite pe platformele Facebook si Instagram, mai ales in ceea ce priveste siguranta copiilor.

