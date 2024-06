VIDEO. Momentul exploziei de la Dedeman Botoșani, surprins de o cameră de supraveghere Primele imagini care surprind momentul exploziei produse vineri, 7 iunie, la magazinul Dedeman din orașul Botoșani au fost surprinse de o camera de supraveghere din zona. Explozia de la magazinul Dedeman din Botoșani a fost deosebit de puternica, arata inregistrarea de pe o camera de supraveghere situata in apropierea centrului comercial. Deflagrația a distrus o parte […] The post VIDEO. Momentul exploziei de la Dedeman Botoșani, surprins de o camera de supraveghere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

