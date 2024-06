PSD face pași importanți in direcția asigurarii de medicamente accesibile, și produse local, pentru romani. Guvernul condus de Marcel Ciolacu a anunțat o investiție majora in domeniul medicamentelor critice in valoare de 100 de milioane de euro din bani europeni, deja negociata cu Comisia Europeana. La 6 iunie, intr-o vizita oficiala la compania Antibiotice SA […] The post Cum vrea PSD sa aduca pe piața medicamente ieftine pentru romani first appeared on Ziarul National .