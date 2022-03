Rezoluția impotriva Federației Ruse și a Belarusului, adoptata de Parlamentul European, spulbera orice șansa de rezolvare a conflictului pe cale diplomatica. Practic, UE rupe toate legaturile cu Rusia și cere condamnarea lui Putin pentru crime de razboi. Mai mult, Uniunea Europeana ordona tuturor statelor sa inarmeze Ucraina și anunța inceperea exercițiilor militare ale NATO. O […] The post UE provoaca, decisiv, Federația Rusa. Europa, la un pas de dezastrul nuclear first appeared on Ziarul National .