Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca nu recunoaste legitimitatea alegerilor prezidentiale organizate de autoritatile ruse in regiunile Donetk, Luhansk, Zaporojia, Herson, Republica Autonoma Crimeea si orasul Sevastopol.“In perioada 15 – 17 martie 2024, au loc alegeri prezidentiale in Federatia…

- Federația Rusa a alocat in acest an 1,1 miliarde de euro pentru finanțarea propagandei de stat, pentru promovarea lui Putin in alegerile prezidențiale, pentru mecanisme de cenzura a Internetului și pentru controlul informațional al zonelor ocupate recent in Ucraina, potrivit unor documente din interiorul…

- Alegerile prezidențiale din Federația Rusa sunt unele fara istoric. Rusia lui Putin a știut sa concentreze puterea și controlul pentru a nu avea vreo supriza și a ieși cu o majoritate zdrobitoare favorabila lui Putin.

- Este de asteptat ca discursul președintelui rus Vladimir Putin sa fie pronuntat in intervalul 23 februarie - 8 martie, cu maximum o saptamana inainte de scrutinul prezidențial din Federația Rusa, informeaza cotidianul rus Kommersant, citand patru surse apropiate administratiei prezidentiale de la Moscova.Potrivit…

- ”Va asigur ca va rezista.100% va rezista si va rezista pentru ca Putin castiga alegerile din Rusia si, foarte probabil, dupa asta lucrurile pot deveni si mai complicate in Ucraina, vazand discursurile sale din ultima perioada legate de testamentul lui Petru cel Mare, gurile Dunarii si Odessa. Romania…

- ”Va asigur ca va rezista.100% va rezista si va rezista pentru ca Putin castiga alegerile din Rusia si, foarte probabil, dupa asta lucrurile pot deveni si mai complicate in Ucraina, vazand discursurile sale din ultima perioada legate de testamentul lui Petru cel Mare, gurile Dunarii si Odessa. Romania…

- O victorie a Rusiei in Ucraina ar putea duce la „distrugerea” NATO - cel puțin a modului in care Alianța Nord-Atlantica este in prezent structurata. Pentru a evita un astfel de scenariu, Occidentul trebuie sa furnizeze Kievului de cel puțin trei ori mai mulți bani decat aloca in prezent Rusia lui Putin…