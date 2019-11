Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Turneul Campioanelor, competiție in care a fost eliminata in faza grupelor, Simona Halep, 28 de ani, și-a luat o vacanța prelungita. Sportiva clasata pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis a ales sa faca turul Europei, impreuna cu iubitul ei, Toni Iuruc, 40 de ani. Dupa ce a vizitat…

- Breton ''a luat initiativa si a dorit sa fie radical in a evita orice potential conflict de interese'', a spus Mamer, purtatorul de cuvant al presedintelui ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Breton (64 de ani) a fost ministru al economiei in perioada 2005-2007, in timpul mandatului…

- Piruete, rasturnari de situatie si dezastre de dimensiunea celui de la Trafalgar. În trei ani si jumatate, Brexit a dat nastere multor schimbari, în asa masura ca divortul dintre Regatul Unit si Uniunea Europeana oscileaza între vodevil si psihodrama. "Super Sâmbata"…

- 'Asa cum presedintele a confundat Franta cu Finlanda, cred ca asa a confundat un premier interimar cu un premier desemnat. Avem un premier desemnat, nu avem un guvern. Asta nu inseamna ca un premier desemnat poate sa ia o decizie in legatura cu comisarul european. Deci cred ca presedintele a facut…

- "Traim un moment al Europei extrem de important si de sensibil. Exista o noua Comisie, un nou Parlament European care se instaleaza si infrunta amandoua o criza politica pe care nu trebuie sa o lasam sa se instaleze si sa se dezvolte", a afirmat Emmanuel Macron."Cred ca este indispensabil…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat joi ca este optimist ca noua Comisie Europeana isi va imbunatati relatiile cu membrii estici ai UE, tensionate de mult timp de dezacordurile legate de migratie si de multiculturalism, transmite Reuters, conform news.ro.Grupul de la Visegrad, format din…

- Ambasada Federatiei Ruse la Sofia, Bulgaria, și-a exprimat nedumerirea fata de declarația Ministerului Afacerilor Externe al Bulgariei cu privire la o expoziție dedicata aniversarii eliberarii Europei de Est de sub ocupatia nazista, expozitie care va avea loc la Centrul Rus de Cultura si Informare din…

- "Cazul din Parlamentul European este inchis. Au fost observate nereguli administrative minore, nesistematice si neintentionate. Rambursarea legata de acest dosar a fost efectuata", a declarat agentiei France Presse un purtator de cuvant al PE. In aceeasi zi, secretarul de stat francez pentru…