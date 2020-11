UE impune SUA taxe vamale de patru miliarde de dolari

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va impune de marti taxe vamale in valoare de patru miliarde de dolari la importurile de produse din SUA, in virtutea unei decizii a Organizatiei Mondiale a Comertului in litigiul Boeing-Airbus, dar Comisia Europeana spera ca disputa va fi depasita prin cooperarea cu Washingtonul, informeaza…

