Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul din Fașia Gaza a cauzat pagube in valoare de 30 de milioane de dolari și a distrus aproximativ 80% din cladirile din orașul Gaza, potrivit estimarilor biroului de presa controlat de gruparea islamista Hamas, potrivit dpa. Imobile rezidențiale, instalații și infrastructuri economice precum…

- Razboiul din Fasia Gaza a produs pagube de 30 de milioane de dolari si a distrus circa 80% din cladirile din orasul Gaza, a estimat sambata biroul de presa controlat de gruparea islamista Hamas, conform dpa, preluat de agerpres.ro. Au fost distruse sau avariate imobile rezidentiale, instalatii si infrastructuri…

- Razboiul din Ucraina a provocat distrugeri in valoare de 3,5 miliarde de dolari in patrimoniul si sectorul cultural al tarii si a generat pierderi de venituri in valoare de 19 miliarde de dolari in divertisment, arta si turism, a estimat marti UNESCO, scrie Le Figaro. In aprilie, organizatia ONU…

- ”Tribunalul dispune ca statul (olandez) sa inceteze orice export si tranzit real de piese de F-35 cu destinatia finala Israel in sapte zile de la notificvarea acestei hotarari”, anunta Curtea de Apel de la Haga. Curtea considera ca exista riscul ca aceste piese sa fie folosite in actiuni care incalca…

- „In contextul unei piete mai dificile”, Sotheby’s s-a aratat deosebit de multumita, intr-un comunicat, de vanzarile puternice din sectorul de lux, la 2,5 miliarde de dolari. Totalul de 7,9 miliarde de dolari, care include toate domeniile, de la licitatiile de arta la cele de masini de colectie, este…

- Razboiul dintre israelieni și palestinieni a marcat o alta etapa in cunoscutul declin geopolitic al Statelor Unite. In prezent, Iranul se consolideaza ca un actor regional important și definitiv, revitalizat prin intermediul operațiunilor unor grupari precum Hamas (Fașia Gaza), Hezbollah (Liban) și…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a declarat ca este ''pregatit'' pentru ''ziua de dupa'' razboiul din Fasia Gaza, care "va fi un test pentru (credibilitatea) Statelor Unite", in ceea ce priveste dorinta lor de a pune capat conflictului pe baza rezolutiilor Organizatiei…

- Ucraina are nevoie anul viitor de un ajutor de 37,3 miliarde de dolari (peste 34 de miliarde de euro) pentru mentinerea stabilitatii financiare, potrivit unei estimari a Fondului Monetar International (FMI) publicate miercuri de Ministerul ucrainean de Finante, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.