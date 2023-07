Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali rusi de rang inalt au declarat vineri ca acordul pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra nu poate fi prelungit in circumstantele actuale, dar au dat asigurari ca Moscova lucreaza pentru a se asigura ca tarile mai sarace nu vor suferi o criza alimentara atunci cand acesta se va incheia,…

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat marti ca Moscova ia in considerare posibilitatea de a se retrage din acordul ce reglementeaza transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, motivand ca Rusia a fost “inselata” in ceea ce priveste punerea in aplicare a partilor din acest acord care se In cadrul…

- In cadrul unei intalniri televizate cu jurnalistii si bloggerii de razboi pro-Kremlin, Putin a declarat ca acordul a fost menit sa ajute tarile “prietene” din Africa si America Latina, dar s-a dovedit ca Europa este cel mai mare importator de cereale ucrainene, iar acest lucru asigura o sursa cheie…

- Ucraina este pregatita sa continue sa exporte cereale pe Marea Neagra ca parte a unui "plan B", fara sprijinul Rusiei, daca Moscova iese din actualul acord, a declarat vineri ministrul ucrainean al agriculturii, Mikola Solski.

- Ultima nava cu cereale urmeaza sa plece azi din Ucraina in baza acordului care permite exportul de cereale ucrainene in condiții de siguranța la Marea Neagra. Anunțul facut de ONU a venit cu o zi inainte ca acordul sa expire, in condițiile in care Rusia nu vrea sa-l prelungeasca daca nu primește facilitați…

- Rusia și Ucraina se apropie de un acord privind extinderea intelegerii privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, afirma ministrul turc al Apararii. Moscova a amenințat ca va bloca prelungirea acordului daca nu i se ofera soluții pentru exportul produselor sale agricole.

- Rusia blocheaza prelungirea acordului pentru transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, condiționand totul de ridicarea unor sancțiuni. Rusia impiedica desfasurarea reuniunii in cadrul careia era planificata discutarea termenilor cu privire la prelungirea acordului care permitea exportul de cereale…

- Fostul premier și președinte rus Dmitri Medvedev a declarat duminica, 23 aprilie, ca, in cazul in care G7 va interzice exporturile catre Rusia, Moscova va raspunde prin rezilierea acordului de la Marea Neagra privind cerealele, care permite exporturi vitale de cereale din Ucraina, informeaza Reuters.Grupul…