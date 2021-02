Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a declarat-o "persoan non grata" joi pe ambasadoarea Venezuelei pe langa Uniune, ca raspuns la decizia Caracasului de a o expulza pe ambasadoarea UE, se arata intr-un comunicat oficial, citat vineri de France Presse. "Acesta este un raspuns la decizia guvernului venezuelean…

- BRUXELLES, 22 feb – Sputnik, Daniela Porovaț. Ministerul de Externe de la Roma a anunțat ca Ambasadorul Italiei in Republica Democratica Congo si carabinierul care il insotea au fost ucisi intr-un atac impotriva convoiului Misiunii ONU. © AFP 2020 / HANDOUT / ITALIAN FOREIGN MINISTRYLuca Attanasio…

- Belgia va incepe campania de vaccinare anti-coronavirus de luni, in trei camine de batrani situate in fiecare dintre cele trei regiuni ale tarii, Bruxelles, Valonia si Flandra, transmite duminica EFE. Admini...

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe in Uniunea Europeana in zilele de 27, 28 si 29 decembrie, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Pe 27, 28 si 29 decembrie va incepe vaccinarea pe teritoriul UE”, a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.It's Europe's moment. On 27,…

- Opt state europene iși vor coordona startul campaniilor de vaccinare anti-Covid-19, au declarat miniștrii lor de externe intr-un comunicat comun, anunța hotnews .Comunicatul a fost emis de Italia și a fost semnat și de Germania, Franța, Belgia, Luxemburg, Olanda, Spania și Elveția. Țarile vor promova…

- Liderii statelor membre ale UE reuniti joi, la Bruxelles, in cadrul summitului Consiliului European, au prelungit cu sase luni sanctiunile economice decise in 2014 impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei, informeaza AFP. “Acord privind reinnoirea sanctiunilor impotriva Rusiei”, a anuntat purtatorul de…