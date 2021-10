Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cîtu, a anunțat marti ca premierul desemnat Nicolae Ciuca a trimis catre liderii partidelor parlamentare un document care reprezinta un armistitiu prin care sa sustina un guvern minoritar, pe o perioada determinata, în schimbul obținerii votului de învestitura.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca sustine ideea unui guvern minoritar sustinut de fortele parlamentare in baza unui armistitiu pe termen scurt. Declaratiile au fost facute marti seara, la Aleph News. Kelemen Hunor a spus ca este de acord cu ideea unui armistitiu politic pe termen scurt. „Eu…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a transmis, marti, ca raspuns la scrisoarea deschisa adresata de premierul desemnat Nicolae Ciuca, ca Romania are nevoie de o majoritate, nu de un armistitiu, mentionand ca este posibil ca USR sa faca parte dintr-un guvern de coalitie condus de Ciuca. “Din punctul nostru…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat luni, dupa intalnirea cu Dacian Cioloș, ca USR nu susține un guvern minoritar și cere refacerea coaliției. "Un raspuns cat se poate de transant. USR nu sustine un Guvern minoritar, exista o singura solutie, refacerea coalitiei. Neavand un mandat…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor i-a reproșat lui Dacian Cioloș ca a insistat sa vina în Parlament pentru votul de învestitura în loc sa-și depuna mandatul de premier desemnat, dupa ce a vazut ca nu are o majoritate parlamentara. El a mai spus ca, odata respins Cabinetul Cioloș,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca premierul desemnat Dacian Ciolos nu a reusit sa restabileasca "un nivel minim de incredere", care ar fi permis refacerea coalitiei, iar in acest moment liderul USR PLUS mai are trei optiuni.Kelemen Hunor spune ca una din optiunile…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, declara ca rezultatul votului de marti la motiunea de cenzura este unul asteptat, insa problema e ca cei care au dat jos Guvernul nu au venit cu alternativa, informeaza Agerpres. „In primul rand, este un rezultat asteptat. Nu este nicio surpriza, fiindca nu te certi…