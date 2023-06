Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a anuntat joi seara ca UDMR nu mai face parte din Guvern.„Din punctul nostru de vedere, cu regret o spun, in acest moment, UDMR si colegii mei, Tanczos Barna, Cseke Attila, Kelemen Hunor nu sunt in aceasta coalitie. Dar, repet, seara nu s-a terminat inca”, a afirmat…

- Autoritațile din Unitatea Teritoriala Autonoma (UTA) Gagauzia au intocmit o lista cu solicitari pentru președinta R. Moldova, Parlament și Guvern care urmeaza sa fie adoptata la 27 mai. Potrivit documentului, in cazul in care autoritațile centrale ale R. Moldova vor ignora solicitarile, semnatarii rezoluției…

- Mai rau, orice facem sau nu facem, orice spunem sau atunci cand suntem adanciti in tacere, tradarea este acolo, in memoria noastra, in corpul nostru, in psihicul nostru. De foarte multe ori, ne tradam pe noi insine inainte de a-i trada pe altii. „Eul" nostru ascunde o multitudine de fatete, existam…

- Viitorul apropiat ne-ar putea aduce taxe pentru accesul cu mașina in anumite zone din Baia Mare, iar prima zona care vine in mintea tuturor este zona centrului vechi al orașului. Un proiect de lege adoptat de Parlament arata ca incepand cu 1 ianuarie 2026 PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA este obligatoriu…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD) a declarat ca in viitorul Guvern trebuie sa fie mai putine ministere, conform news.ro.„Eu cred ca odata cu noul guvern trebuie sa fie mai putin ministere, nu doar secretari de stat. Asta este un lucru pe care i l-am spus si lui Marcel Ciolacu, si lui Nicolae Ciuca,…

- Angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul de reforma privind pensiile speciale nu s-a discutat in coalitia de guvernare, dar este o posibilitate care se poate analiza, a declarat, marti, vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR.Intrebat la Parlament daca este de acord cu ideea asumarii raspunderii…

- Kelemen Hunor a declarat, vineri, ca formatiunea pe care o conduce doreste sa ramana la guvernare, pentru ca si-a asumat o munca pentru 4 ani, in momentul intrarii in Coalitie. Mai mult decat atat, liderul UDMR a reiterat ideea ca rotativa guvernamentala nu implica UDMR. „E ca si o bataie buna la carciuma”,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca formatiunea doreste sa ramana la guvernare, pentru ca si-a asumat o munca pentru patru ani, in momentul intrarii in coalitie. Liderul UDMR a reiterat ideea ca rotativa guvernamentala nu implica UDMR. "E ca si o bataie buna la carciuma", a transmis…