UDMR continuă campania PNL de numiri politice și ilegale de la Apele Române Prin impunerea de catre ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a lui Laszlo Barabaș la conducerea Administrației Naționale Apele Romane (ANAR), se continua practicile de numiri ilegale facute anul trecut de tandemul liberal Costel “Tabla” Alexe – Ervin Molnar. Tandemul Barabaș-Tanczos, pe urmele lui Molnar și Costel Alexe Dupa numeroasele scandaluri de anul trecut cu numirile politice și ilegale de la ANAR regizate de liberalii Costel “Tabla” Alexe și ex-directorul general Ervin Molnar, tandemul UDMR Barna Tanczos-Laszlo Barabaș continua sa faca numiri pe langa lege. Ultima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare inceteaza valabilitatea Contractului Colectiv de Munca (CCM) pentru salariații din invațamant! Federațiile Sindicate din acest domeniu au transmis Post-ul SLI Dambovița anunța ca saptamana viitoare va inceta valabilitatea contractului colectiv de munca in invațamant! Renegocierea,…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ai Direcției…

- Amenzi de peste 19.000 lei au fost aplicate de polițiștii din Bistrița-Nasaud, in urma acțiunilor derulate pentru prevenirea și combaterea raspandirii CoVid-19. Jumatate din suma va fi platita de patru persoane din județ, care nu au respectat masura carantinei. In ultimele 24 de ore, polițiștii, impreuna…

- Inspectorii de munca gorjeni cu atributii de control in domeniul relatiilor de munca au aplicat in ultima saptamana doua amenzi angajatorilor care utilizau munca nedeclarata, in valoare de 30.000 lei, pentru doua cazuri de munca nedeclarata depistate in zona Ranca. Urmare a controalelor inițiate in…

- Un tanar din Beclean și un altul din Prundu Bargaului au fost amendați, marți, din cauza ca nu au respectat carantina impusa de autoritați. Unul din cei doi a primit o sancțiune foarte drastica. Totodata, polițiștii au aplicat amenzi și pentru nepurtarea maștii de protecție, dar și pentru nerespectarea…

- Inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Braila atrage atentia angajatorilor, intr-un comunicat de presa, ca nu pot obliga salariatii sa se vaccineze anti-COVID-19, iar daca s-ar lua o asemenea masura, aceasta ar fi "abuziva", potrivit Agerpres. "Intr-un comunicat anterior,…