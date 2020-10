Ucraina U21 – România U21, scor 0-0. O primă repriză fără evenimente majore min. 46: Boboc il inlocuiește pe Opruț, accidentat la finalul primei parți. Partida s-a reluat. Pauza: Ucraina U21 – Romania U21 0-0. min. 42: Mațan și Man au combinat bine in apropierea careului advers, iar execuția primului dintre ei a fost deviata in corner. min. 33: Șutul lui Bondarenko de la aproximativ 18 metri se duce mult peste poarta lui Vlad. Ar fi fost o șansa buna pentru gazde sa modifice tabela. De menționat ca la acest meci asista antrenorul formației Dinamo Kiev, Mircea Lucescu. Romanul se afla in tribuna oficiala a stadionului „Obolon”, alaturi de noul sau elev, Tudor Baluța. min.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

