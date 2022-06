Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 101. Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut vineri ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus.

- Ministrul Energiei , Virgil Popescu , este de parere ca pretul gazului natural este unul nejustificat de mare si ca acesta este mentinut la actualul nivel prin „jocuri de piata”. Popescu este sceptic cu privire la o scadere a pretului gazelor naturale atata timp cat exista o dependenta fata de Rusia…

- sursa foto: Twitter/ NEXTA Aproximativ 28.300 de soldați ruși au fost uciși in razboi pana in acest moment conform ultimului bilanț facut de autoritațile ucrainene și citat de The Guardian. Intr-o actualizare postata pe Facebook, Armata ucraineana susține ca Rusia a pierdut ieri inca 400 de soldați.…

- Razboiul din Ucraina va ajunge la un "punct de cotitura" in luna august, iar Rusia va fi invinsa "inainte de sfarsitul anului", a prezis seful serviciilor de informatii militare ucrainene.

- Mai multe sisteme antiaeriene si o unitate de comunicatii au fost distruse in aceste atacuri, afirma Comandamentul Sud al armatei ucrainene. Acesta mai sustine ca 42 de soldati rusi au fost ucisi in raidurile cu rachete asupra Insulei Serpilor, relateaza duminica agentia DPA.Nici atacul si nici victimele…

- Rusia susține ca Statele Unite nu vor sa fie pace in Ucraina: „Totul este facut de lumea occidentala” Rusia susține ca Statele Unite nu vor sa fie pace in Ucraina: „Totul este facut de lumea occidentala” Rusia susține ca Statele Unite nu vor sa fie pace in Ucraina, iar toate acțiunile Occidentului sunt…

- Serviciul de informații ucrainean a acuzat sambata Rusia ca a tras asupra unui convoi care evacua femei și copii din satul Peremoha din regiunea Kiev, ucigand șapte persoane, inclusiv un copil, relateaza Reuters.