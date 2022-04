Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Statul Major General al Ucrainei a transmis sambata ca Rusia a lansat noi atacuri asupra regiunilor de est, dar fara succes pentru Moscova, relateaza DPA. „Luptele continua”, se arata intr-un raport al Statul Major General. Rusia continua sa trimita trupe in apropiere de orasul Izium din regiunea…

- S-au scurs 54 de zile de la debutul invaziei ruse. Planul lui Vladimir Putin de a ingenunchea Kievul a eșuat, iar acum Kremlinul se concentreaza pe cucerirea totala a Donbasului și a portului strategic Mariupol de la Marea Azov.

- Președintele rus Vladimir Putin nu a renunțat neaparat la incercarea de a cuceri Kievul, chiar daca Rusia s-a concentrat in ultimele zile pe sudul și estul Ucrainei, spun oficiali americani și occidentali citați de CNN . In urmatoarele cateva saptamani, oficialii se așteapta ca forțele ruse sa se realimenteze și…

- Armata rusa anunta ca a cucerit joi orasul ucrainean Izium, potrivit Ministerului rus al Apararii, citat de agentia rusa publica de presa RIA Novosti, relateaza CNN. Ucraina dezminte acest anunt. O consiliera a comandantului-sef al fortelor armate ucrainene Valerii Zalujinii, Liudmila Dolhonovska, declara…

- Minsitrul rus de Externe, Serghei Lavrov, afirma ca Rusia „nu planifica sa atace alte țari” și ca „nu a atacat Ucraina”. Declarațiile au fost facute dupa întrevederea cu omologul sau ucrainean la Forumul Diplomatic din Antalya, scrie Realitatea.md. Lavrov a…

- Razboiul din Ucraina este departe de a se incheia. Rușii nu reușesc sa inainteze catre Kiev. Luptele continua. Forțele trimise de Moscova continua sa bombardeze regiunile Harkov, Cernihiv, Sumy și Mariupol. Imagini cu maternitatea și cu spitalul de copii bombardate in Mariupol fac inconjurul lumii.…

- Ministrul britanic de Externe Liz Truss apreciaza miercuri drept „extrem de probabil” ca presedintele rus Vladimir Putin sa vrea sa invadeze Ucraina si sa cucereasca Kievul, dupa ce Moscova a recunoscut independenta teritoriilor ucrainene separatiste proruse Donetk si Lugansk, relateaza adevarul.ro.