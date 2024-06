Presedintele rus Vladimir Putin a trecut la anexarea regiunilor Donetk, Lugansk, Herson si Zaporijia din Ucraina in septembrie 2022, in urma a ceea ce Ucraina a declarat ca sunt referendumuri false. Miscarea a fost condamnata de multe tari ca fiind ilegala. Fortele ruse controleaza doar partial cele patru regiuni. Promsviazbank, detinuta de stat, care s-a concentrat pe angajatii de stat si pe sectorul apararii de cand a fost salvata de banca centrala in 2017, a deschis deja sucursale in cele patru regiuni, deoarece Rusia isi propune sa ofere civililor si soldatilor credite si servicii bancare…