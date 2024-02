Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-un interviu pentru televiziunea americana Fox News, despre obiectivele Ucrainei in razboiul cu Rusia. „Sa ne aparam este obiectivul numarul unu”, spune acesta, care menționeaza cei 200.000 de soldați ruși masați pe frontul de est. Zelenski spune…

- Dupa zile de proteste ale fermierilor polonezi, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea acum sa ii trimita pe prim-ministrul Denis Smihal si pe alti membri ai cabinetului la punctele de trecere a frontierei blocate pentru a negocia, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Este vorba, in special,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP.

- Papa Francisc este ingrijorat de faptul ca atentia internationala se indeparteaza de la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, care dureaza de aproape doi ani, a anuntat miercuri Biserica Catolica de rit rasaritean din Ucraina, relateaza Reuters, citata de News.ro.Intr-o scrisoare adresata sefului Bisericii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis duminica conationalilor sai un mesaj de Craciun in care le-a promis ca ''in final intunericul va pierde, iar raul va fi infrant'', el referindu-se la agresiunea neprovocata si nejustificata lansata de Rusia contra tarii sale in februarie 2022,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis marti un mesaj de unitate la conferinta de presa comuna cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden. Liderul de la Kiev s-a declarat bucuros ca a primit invitatia de a veni la Washington, pentru a-i transmite presedintelui Biden ceea ce tara sa a realizat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus miercuri concetatenilor sai ca Ucraina va invinge Rusia si va obtine o pace corecta, „in pofida tuturor vicisitudinilor”, in conditiile in care viitorul ajutorului militar si financiar vital din partea SUA este in suspans, relateaza Reuters, potrivit…

- Rusia nu a reusit miercuri sa obtina realegerea sa in cadrul organului decizional al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC / OPWC). Patru tari est-europene erau in competitie pentru trei locuri in Consiliul executiv al OIAC: Rusia, Ucraina, Polonia si Lituania. Rusia a primit cele mai…