Stiri pe aceeasi tema

- Protestele din Georgia de saptamana trecuta au fost doar cel mai recent indiciu al modului in care invazia dezastruoasa a lui Vladimir Putin in Ucraina a afectat relatiile cu fostele natiuni din blocul estic, scrie „The Observer”.De la Erevan la Chisinau si de la Tbilisi la Astana, invazia Ucrainei…

- O noua ofensiva rusa in estul Ucrainei este in curs de desfașurare. A inceput saptamana trecuta cu o concentrare a forțelor Moscovei la periferia orașului Bakhmut din Donbas și cu un val de atacuri asupra infrastructurii din Harkov și Zaporojie. In weekend, rușii au bombardat orașe ucrainene precum…

- Este a 351-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Liderul grupului de mercenari Wagner din Rusia a afirmat ca Moscovei ar putea sa ii ia doi ani pentru a reusi sa controleze in intregime cele doua regiuni din estul Ucrainei.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi, 19 ianuarie, ca Moscova va face tot posibilul pentru a ”trezi la realitate” Uniunea Europeana si NATO, pe care le acuza ca vor sa slabeasca si sa invinga Rusia, informeaza Reuters . Comentariile sale survin chiar in ziua in care fostul presedinte…

- „Pe baza materialelor pregatite de Serviciul de Securitate al Ucrainei si de Serviciul de Stat pentru Migratie al Ucrainei si in conformitate cu Constitutia statului nostru, am decis sa pun capat cetateniei a patru persoane: Andrii Leonidovici Derkaci, Taras Romanovici Kozak, Renat Raveliiovici Kuzmin…

- Rusia este cea care a declansat razboiul in Ucraina, iar presedintele Vladimir Putin „il poate opri astazi”, retragandu-si trupele din tara vecina, a reactionat vineri NATO la anuntul facut cu o zi in urma de Putin, care a ordonat incetarea focului pentru doua zile cu ocazia sarbatoririi Craciunului…

- Pinchas Goldschmidt avertizeaza ca populația evreiasca va fi facuta țap ispașitor pentru greutațile cauzate de razboiul din Ucraina și indeamna evreii sa paraseasca cat mai repede Federația Rusa, scrie The Guardian. Goldschmidt a demisionat din postul sau și a parasit Rusia in iulie, dupa ce a refuzat…

- Kremlinul a declarat joi ca vizita presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Statele Unite nu arata „dorinta de a asculta Rusia” si a acuzat Washingtonul duce de facto un „razboi indirect” impotriva Moscovei in Ucraina, relateaza AFP. „Pana in prezent, putem constata cu regret ca nici presedintele…