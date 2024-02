Au fost atrași de promisiunea unor salarii de 3.000 de dolari și cetațenie rusa. Acum sunt captivi, raniți sau morți. Povestea unor mercenari nepalezi fugiți din armata rusa. Sau despre ororile unui razboi absurd. Intr-o dimineața amara de ianuarie, undeva in apropiere de orașul Tokmak din regiunea Zaporizhzhia a Ucrainei, Bimal Bhandari a inceput o calatorie riscanta pentru a dezerta din armata rusa pentru care slujea. Nepalezul in varsta de 32 de ani era impreuna cu un alt compatriot care, de asemenea, lupta pentru Kremlin, in și impotriva Ucrainei. Cei doi barbați știau ca scaparea de ruși…