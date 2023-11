Stiri pe aceeasi tema

- Numarul vagoanelor care se indreapta spre porturile din regiunea ucraineana Odesa a continuat sa creasca in ultima saptamana datorita succesului coridorului alternativ de exporturi de la Marea Neagra, a declarat joi seara un inalt oficial al cailor ferate. Valeriy Tkachov, director adjunct al departamentului…

- Varsovia mentine tonul aspru la adresa Kievului cand vine vorba despre livrarile de armament pe fondul disputei pentru importul de cereale. Premierul Poloniei l-a avertizat pe presedintele Ucrainei sa nu mai insulte niciodata tara sa.

- Ucrainenii au atacat cu drone Crimeea si in apropiere de Moscova. La randul lor, rușii au atacat din nou sudul și vestul Ucrainei, noaptea trecuta. Au folosit rachete și drone, iar mare parte din teritoriul ucrainean a fost sub alerta cateva ore. Nikolaev și Herson au fost regiunile vizate in mod special,…

- Rușii denunța un atac cu drone din Ucraina asupra unui șantier din Sevastopol. Autoritațile anunța 24 de persoane ranite. „Sevastopolul a fost atacat de inamicii nostri … Informatiile preliminare indica faptul ca incendiul a fost provocat de un atac cu rachete”, a transmis Razvozhaev pe Telegram. „Toate…

- SUA colaboreaza cu Romania și Republica Moldova pentru a creste exporturile de cereale ale Ucrainei folosind ca alternativa ruta fluviului Dunarea, a declarat miercuri, 30 august, un oficial cu rang inalt al Departamentului de Stat al SUA, citat de Reuters și News.ro . ”Cautam sa sprijinim rutele alternative:…

- Bombardamentele ruse repetate asupra porturilor maritime si fluviale ucrainene au distrus „270.000 de tone de cereale” intr-o luna, a declarat miercuri ministrul ucrainean al infrastructurii Oleksandr Kubrakov, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „In total, 270.000 de tone de cereale au fost distruse…

- Ministrul ucrainean al Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a anunțat miercuri, 23 august, ca bombardamentele ruse repetate asupra porturilor maritime si fluviale ucrainene au distrus sute de mii de tone de cereale intr-o luna, informeaza AFP. ”In total, 270.000 de tone de cereale au fost distruse intr-o…

- O nava civila de marfa a parasit portul Odesa, in sudul Ucrainei, a anuntat Kievul, in ciuda avertismentelor Rusiei ca marina sa ar putea viza navele care folosesc nodurile de export din Marea Neagra, scrie The Guardian, citat de news.ro.Anuntul ridica spectrul unei confruntari cu navele de razboi…