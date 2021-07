Stiri pe aceeasi tema

- Italienii au fost cei care au inscris primii in minutul 30 prin Barella. Insigne a facut 2-0 cu un sut superb din afara careului in minutul 44. Belgienii au redus din diferenta in prelungirile primei parti. Doku a obtinut un penalty, transformat de Lukaku. Semifinala Italia - Spania are loc pe 6 iulie,…

- Campionatul European de fotbal a ajuns in faza sferturilor de finala. Vineri se vor disputa doua meciuri din cadrul EURO 2020. De la ora 19:00 este programata partida Elvetia – Spania, care va avea loc la Sankt Petersburg. Meciul va fi arbitrat de englezul Michael Oliver, ajutat de conationalii sai…

- Belgia - Italia se joaca azi, de la 22:00, in sferturile de finala ale Campionatului European. Confruntarea va avea loc la Munchen și reprezinta capul de afiș pentru cea de-a doua faza eliminatorie de la EURO 2020. Belgia și Italia sunt neinvinse la Campionatul European! Ambele naționale au ieșit cu…

- Dupa meciurile de marti, Anglia – Germania, scor 2-0, si Suedia – Ucraina, scor 1-2, ultimele din optimile de finala ale Euro-2020, tabloul meciurilor din sferturi este urmatorul: 2 iulie, Munchen, Belgia – Italia; 2 iulie, Sankt Petersburg, Elvetia – Spania;…

- Meciul a fost epuizant! Tabloul complet al „sferturilor" Euro 2020: Elvetia - Spania, vineri, 2 iulie, la Sankt Petersburg (19:00) Belgia - Italia, vineri, 2 iulie, la Munchen (22:00) Cehia - Danemarca, sambata, 3 iulie, la Baku (19:00) Ucraina - Anglia, sambata, 3 iulie, la Roma (22:00) Programul Euro…

