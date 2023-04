Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 402. Consiliul de administrație al Fondului Monetar Internațional a aprobat un nou acord extins pe 48 de luni, in valoare de aproximativ 15,6 miliarde de dolari pentru Ucraina.

- Planul urmeaza sa permita ”sustinerea reluarii unei cresteri economice treptate si sa creeze totodata conditiile unei cresteri (economice) pe termen lung in contextul reconstructiei dupa conflict, pe drumul aderarii la Uniunea Europeana (UE)”, a anuntat marti intr-un comunicat FMI.

- Uniunea Europeana va face achizitii comune de armament pentru Ucraina, afirma ministrul eston al Apararii, Hanno Pevkur, dupa o reuniune desfasurata la Bruxelles, iar, conform unor oficiali de la Bruxelles, statele membre vor aloca doua miliarde de euro pentru acest plan.„Am ajuns la un consens politic…

- Uniunea Europeana va lansa, miercuri, un grup ad-hoc pentru a investiga modul in care miliardele de dolari din fondurile rusesti inghetate, inclusiv rezervele Bancii Centrale, pot fi folosite pentru lucrarile de reconstructie din Ucraina, a declarat marti guvernul suedez, transmite Reuters, conform…

- Ucraina va avea nevoie de 17 miliarde de dolari in plus, in cursul anului 2023, pentru remedierea daunelor retelelor energetice, pentru operatiuni de eliminare a minelor si reconstruirea infrastructurii, a declarat vineri premierul Denis Smihal, citat de

- Potrivit unor informații publicate de ziarul britanic The Sun, președintele rus Vladimir Putin supravegheaza negocierile cu talibanii pentru a obține echipamente militare pe care SUA le-au lasat in Afganistan, in schimbul armelor rusești și a unei posibile recunoașteri a guvernului grupului terorist.…

- Statele Unite au anuntat joi o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina in valoare totala de 2,5 miliarde de dolari, in special cu sute de vehicule blindate de diferite tipuri, dar fara tancuri grele Abrams.

- Ucraina a primit echivalentul a peste 32 de miliarde de dolari ca ajutor si imprumuturi din strainatate pe parcursul anului trecut, dupa invazia rusa de la sfarșitul lui februarie, informeaza dpa.