Denis Smihal face aceste declaratii in contextul in care Kievul, care se afla in dificultate pe linia frontului, este ingrijorat de o erodare a asistentei militare si financiare a Ucrainei din Occident cauzata de disensiuni interne atat in Statele Unite, cat si in Uniunea Europeana (UE). ”Ajutorul partenerilor nostri este un instrument extrem de important, insa avem nevoie de previzibilitate si stabilitate independent de vremuri, fluctuatii politice, cicluri electorale care vor avea loc in lume”, subliniaza intr-o conferinta de presa Denis Smihal. Zeci de alegeri sunt prevazute in acest an in…