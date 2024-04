Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 788. Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat aprobarea de catre Camera Reprezentantilor a pachetului de ajutor mult asteptat pentru efortul de razboi al Ucrainei in fata Rusiei.

- NATO are in vedere un sprijin militar pentru Ucraina in valoare de 100 miliarde de euro pentru urmatorii cinci ani, au declarat marti mai multi diplomati pentru dpa. The post SPRIJIN PENTRU UCRAINA NATO: Sprijin in valoare de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina first appeared on Informatia Zilei…

- Romania a primit deja 9,3 miliarde de euro din PNRR, 30% din fondurile alocate, in contul pre-finantarii si al primelor doua cereri de plata validate de Comisia Europeana, a declarat, miercuri, Mara Roman, sefa adjuncta a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, la Conferinta anuala privind implementarea…

- Tarile membre ale Uniunii Europene(UE) au ajuns miercuri la un acord pentru a adauga 5 miliarde de euro la ajutorul pentru finantarea cumpararii de arme pentru Ucraina, ca parte a unei revizuiri a unui fond de asistenta gestionat de UE, a anuntat presedintia belgiana a Consiliului UE, relateaza Reuters,…

- Razboi in Ucraina, ziua 724. Ucraina a semnat un acord de securitate cu Franța, care presupune ca Parisul sa livreze mai multe arme, sa antreneze soldații ucraineni și sa trimita pana la trei miliarde de euro ajutor militar in 2024.

- Acordul statelor Uniunii Europene asupra unui ajutor de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina este o ”dovada in plus a unitatii puternice a Uniunii Europene”, a reactionat joi presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP si Reuters. ”Este foarte important ca decizia a fost luata de cei 27…