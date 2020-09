Stiri pe aceeasi tema

- Simion Ip Rustem, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din Romania, fost logodnic al Madalinei Secuianu, ajunge din nou in fața judecatorilor, intr-un proces in care a incercat sa ii fenteze pe procurori.

- Autoritatile judiciare din Valencia au cerut transferarea intr-un penitenciar din Romania a unui barbat din Dolj, inchis pentru violarea unei fete de 13 ani. Acasa va executa cu 2 ani mai putin decat ar fi avut de ispasit in Spania.

- Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru fapte de corupție, a disparut și a fost dat in urmarire naționala, iar polițiștii din Constanța fac demersuri pentru emiterea unui mandat european de arestare, scrie Digi24.ro.

- Autoritatile judiciare spaniole au demarat, anul acesta, procedurile de transferare in Romania a unui barbat din Bucuresti condamnat in 2016 la 23 de ani de inchisoare dupa ce a dus-o in Spania pe femeia cu care avea o relatie in Romania, a sechestrat-o si a obligat-o sa practice prostitutia, iar ulterior…

- Simona Halep a anunaat lista turneelor la care va participa in acest an, iar US Open 2020 nu este pe lista. Anuntul Simonei Halep legat despre participarea la US Open: "Toate acestea ma fac sa ma gandesc bine" "Cu siguranta am ingrijorari puternice cu privire la a merge acolo in aceste…

- Cu ocazia Sambetei Mortilor, acesta a decis sa imparta pachete mai multe persoane in numele mamei sale. Fostul condamnat la 99 de ani de inchisoare spera sa fie iertat de mama sa pentru toate lucrurile rele pe care le-a lasat in urma. Citeste si: Cel mai periculos criminal in serie din Romania…