Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, a fost foarte bucuros pentru victoria obținuta duminica seara, 3-2 cu CFR Cluj , pe stadionul „Ion Oblemenco“. Acesta a preciazat ca meciul a fost frumos, in care alb-albaștrii au marcat și și-au creat multe ocazii. Reghe a considera…

- CS Universitatea Craiova a caștigat derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-2. Alin Minteuan, inlocuitorul suspendatului Dan Petrescu, și-a gasit cu greu cuvintele la final. Dan Petrescu a urmarit derby-ul dintr-o camera de hotel, din cauza unei suspendari amanate de LPF. Pe banca, in locul lui, a stat „secundul”…

- Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR Cluj, a comentat infrangerea cu CSU Craiova, scor 2-3. Gadola susține ca nu considera infrangerea a fi catastrofala. Acționarul clubului din Gruia vrea victorie in meciurile directe cu FCSB, echipa de pe locul 2. Ștefan Gadola, dupa CSU Craiova - CFR Cluj: „Eșecul…

- Universitatea Craiova intalneste vineri, de la ora 20.30, pe FC Voluntari. Disputa va avea loc pe stadionul „Anghel Iordanescu“ si va conta pentru etapa a 2-a din play-off-ul Ligii 1. Gruparea din Banie vine dupa o serie de 7 meciuri consecutive castigate si antrenorul Laurentiu Reghecampf isi doreste…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat echipa ideala a primei etape de play-off și play-out. CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și UTA sunt cele mai bine reprezentate echipe, fiecare cu 2 jucatori in primul „11”. In plus, oltenii dau și antrenorul etapei, pe Laurențiu Reghecampf, care a ajuns la…

- Campioana Ligii 1 in exercitiu a incheiat sezonul regulat cu o diferenta uriasa fata de urmatoarea clasata, FCSB. Intre CFR si ros-albastri a fost o diferenta de 14 puncte la finalul primelor 30 de etape din actuala stagiune, insa handicapul a fost redus la jumatate odata cu intrarea in play-off. Clasamentul…

- Fundașul CFR-ului, Mike Cestor, a greșit decisiv cu FCSB (3-3), Dan Petrescu l-a criticat, ceea ce ar putea insemna cale libera spre Banie. Rotaru ar fi dispus sa dea cel mult 100.000 de euro. Finanțatorul Universitații Craiova, Mihai Rotaru, face eforturi pentru a-i aduce lui Laurențiu Reghecampf un…

- Basarab Panduru, secundul lui Laurențiu Reghecampf, pleaca de la Universitatea Craiova ! Fostul mijlocaș al Stelei semnase cu gruparea din Banie in 25 octombrie 2021. Ajuns la 51 de ani, Panduru a decis sa plece din Banie pentru un post de analist TV la Telekom Sport. Desparțirea se va produce oficial…