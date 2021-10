Dupa unul dintre cele ami spectaculoase meciuri din istoria boxului, care a avut loc sambata seara, la Las Vegas, SUA, britanicul Tyson Fury la invins pe americanul Deontay Wilder prin KO și si-a pastrat centura de campion mondial la categoria grea, versiunea WBC, informeaza Agerpres . Meciul a fost extrem de spectaculos, Deontay Wilder fiind trimis de trei ori la podea, in timp ce Tyson Fury a fost, la randul sau, numarat de doua ori. Soarta acestei confruntari a fost pecetluita in repriza a 11-a, cand Wilder a fost facut KO, sub privirile a 15.820 de spectatori, printre care s-au numarat fostele…