„Daca situația cu Supercom intra in impas, avem soluții de rezerva. Masurile pot ajunge pana la rezilierea contractului” – au transmis reprezentanții Consiliului Județean, ca raspuns la nemulțumirile clujenilor privind activitatea operatorului de salubritate. In ultimul timp, nemulțumirile la adresa activitații de salubritate a celor de la Supercom au atins cote tot mai mari. Oamenii reproșeaza intarzieri in colectarea deșeurilor (nerespectare program), probleme de facturare (calculul deșeurilor la kg, deși acestea nu se cantaresc la ridicare), dar și creșterea exagerata a prețurilor (in zona…