- Circulatie restrictionata pe DN 1 pentru Turul Ciclist al Romaniei Foto: turulromaniei.com Circulatia va fi restrictionata astazi pe DN 1 pentru penultima etapa din Turul Ciclist al României. Plecarea este programata astazi, la ora 12:00, de la Brasov pe traseul DN 1, prin statiunile…

- Sambata, 4 septembrie, caravana Turului Ciclist al Romaniei va strabate județul Prahova, de la nord la sud, in cadrul etapei a IV-a, Brașov - București. Traseul caravanei este pe Valea Prahovei - Campina - Ploiești spre București, pe DN1, motiv pentru care au fost impuse o serie de restricții de circulație.

- Ediția cu numarul 54 a Turului Romaniei, care aliniaza la start 16 echipe din zece țari, incepe in 30 august la Timișoara și se termina in 5 septembrie la București. Traseul are peste 800 de km și trece prin Lugoj, Hunedoara, Deva, Oraștie, Sebeș, Sibiu, Fagaraș, Rașnov, Brașov, Ploiești.Timișoara este…

- Turul Romaniei la ciclism, ajuns la ediția a 54-a, va trece sambata, 4 septembrie 2021, pe Valea Prahovei și pe la Campina, pe DN1, in cadrul etapei de 159,3 km dintre Brașov și București. Mulți campineni sunt impatimiți ai ciclismului, probabil și telespectatori ai marilor tururi, iar acum vor avea…

- 7-8 august 2021| PROGRAMUL Festivalului de Arta Medievala “Zilele Medievale ale Balgradului”, ediția a VI-a, la Alba Iulia 7-8 august 2021| PROGRAMUL Festivalului de Arta Medievala “Zilele Medievale ale Balgradului”, ediția a VI-a, la Alba Iulia Timp de doua zile, in curtea interioara Palatului Apor…

- Cetatea Fagaraș este un loc parca desprins din povești in Romania. Mulți oameni vin aici sa viziteze aceasta parte a țarii care ofera multe peisaje spectaculoase și este incarcat de istorie. Cuprins: Despre Cetatea Fagaraș Cum ajungi la Cetatea Fagaraș. Program de vizita și tarife Cu mașina Cu trenul…

- Cetatea Rupea este escapada ideala de weekend și un loc perfect pentru o scurta vacanța in Romania. Este una dintre cele mai vechi vestigii arheologice din țara. Despre Cetatea RupeaCetatea Rupea se afla in orașul Rupea, din județul Brașov. A fost atestata in 1324 ca și castru regal. In secolul al XV-lea,…