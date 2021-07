Turneul Stradivarius revine la Târgu Jiu Turneul Stradivarius revine anul acesta la Targu Jiu. Clubul Rotary impreuna cu Asociația pentru Democrație Educație Respect organizeaza in 11 august, de la ora 19:30, in Parcul „Coloanei fara Șfarșit” din Targu Jiu-Turneul Stradivarius 2021-Oda Bucuriei. Turneul Stradivarius 2021 iși propune sa mearga mai departe, iar muzica este cea pentru care acum avem, in fine, suficient timp, capacitate de apreciere și multa nevoie. „Ultimul an, sub semnul Pandemiei de COVID-19, l-am petrecut funcționand intr-un sistem de work from anywhere; foarte greu acest concept, mai ales pentru artiști. Dar nu am uitat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii care dețin apartamente și spații comericale în Cluj-Napoca au fost nevoiți sa reduca prețurile în vârful pandemiei de COVID-19, dar acum lucrurile încep sa revina la normal și prețurile au urcat cu 30% în ultima perioada. „Proprietarii…

- Un musical creat sub forma unei opere-rock va marca revenirea industriei cinematografice pe Croazeta: dupa anularea editiei sale din 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, Festivalul de Film de la Cannes 2021 va debuta marti, in prezenta unor staruri din lumea filmului care vor avea dreptul sa renunte…

- O adolescenta a fost alergata, sambata seara, de un urs in parcul central Dimitrie Ghica din Sinaia. Tanara a fost salvata de un agent de paza care i-a auzit tipele disperate si a venit sa vada ce se intampla. Agentul de paza a fost premiat pentru interventia sa.

- In multe țari din Europa s-a inregistrat o creștere a nașterilor in luna martie a acestui an, conform datelor oficiale. Natalitatea scazuse puternic in Spania sau Belgia, pe fondul problemelor aparute din cauza pandemiei de coronavirus. Intre timp, situația a inceput sa se stabilizeze. Natalitatea a…

- Exista orașe care asigura un nivel foarte ridicat de trai chiar și in vremea pandemiei de coronavirus, intr-o perioada in care lucrurile au devenit instabile din punct de vedere social și economic. Intr-un clasament ce a fost intocmit de saptamanalul „The Economist”, pe primul loc se afla orașul Auckland…

- A doua ediție a Festivalului Lavande are loc pe 27 iunie la Targu Jiu. In cadrul Festivalului Lavandei ediția a-II-a organizat de Asociatia pentru Democrație Educație Respect, Lavandinne și Clubul Rotary din Targu Jiu, in data de 27 iunie, de la ora 18.00, se va desfașura un concert de muzica clasica…

- Rexarea restricțiilor impuse de autoritați pentru stoparea pandemiei de COVID inseamna treptat o intoarcere la normalitate. Relaxarile vin in același timp cu inceperea sezonului turistic. La Alba Iulia, dupa ce in anul 2020, nu au existat aproape deloc evenimente artistice sau culturale din cauza pandemiei,…

- Legendarul parc de distracții Disneylend din California, SUA, a fost redeschis la mai bine de un an de la izolarea decretata din cauza pandemiei de COVID-19. In prima faza, vor putea intra doar rezidenții din California, informeaza AFP, citata de News.ro . Mii de californieni au sarbatorit redeschiderea…