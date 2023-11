Turkish Airlines, probleme cu infrastructura IT. A anulat mai multe curse

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Turkish Airlines a anulat, miercuri, zborul pe ruta Constanța - Istanbul, din cauza unor erori de sistem ale operatorului. 170 de pasageri, care fie ar fi trebuit sa plece spre Istanbul, fie sa se intoarca la Constanța, au ramas la sol.Conform planului de aeroport, erau 115 pasageri…

- Wizz Air reia zborurile pe patru rute din Cluj-Napoca. Compania aeriana va crește frecvențele pe alte opt Wizz Air va relua zborurile de pe Aeroportul din Cluj-Napoca catre Nisa, Catania, Larnaca și Napoli, din martie 2024. De asemenea, compania aeriana va crește frecvențele pe doua rute incepand cu…

- Un incendiu puternic a distrus o parte dintr-o parcare cu mai multe etaje de pe aeroportul londonez Luton, determinand suspendarea tuturor zborurilor. Zborurile operate, miercuri, pe Aeroportul „Avram Iancu” Cluj pe relația Londra – Luton au fost anulate de compania Wizz Air din cauza unui incendiu…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca a anulat toate zborurile programate in luna octombrie pe ruta Cluj-Napoca – Abu Dhabi, cursele urmand a fi reluate in noiembrie. Anunțul vine in contextul in care compania informase saptamana trecuta anularea mai multe zboruri, ca urmare a necesitații unor verificari…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat miercuri ca vor avea loc noi anulari de zboruri, fara a preciza insa cu exactitate in ce zile sau pentru care destinații. „Wizz Air anunța ca, din cauza verificarilor in avans ale unor motoare GTF, solicitate de Pratt & Whitney, a fost nevoita sa faca ajustari in…

- Reprezentantii companiei Wizz Air raspund acuzațiilor secretarului de stat in Ministerul Transporturilor Bogdan Mindrescu spunand ca au fost nevoiți sa anuleze unele curse in urma unor „perturbari neprevazute”, precum greve, conditii meteo si probleme in aprovizionarea cu piese, „dar niciodata pana…

- Autoritatii aeroportuare din Dublin (DAA) i s-a acordat miercuri un termen de sase saptamani pentru a reduce numarul de ”zboruri de noapte” in timpul orelor mentionale la 65. DAA a a cerut consiliului local sa suspende ordinul si sa evite intreruperea operatiunilor de transport pentru pasageri si marfa.…

