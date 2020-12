Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de turisti britanici au fugit din hoteluri, in statiunea elevetiana de schi Verbier, in noaptea de sambata spre duminica, unde au fost plasati in carantina, in cadrul unui grup mai mare, de peste 400 de turisti britanici, scrie presa locala, relateaza BFMTV, potrivit news.ro.Citește…

- Romania a blocat zborurile cu Marea Britanie dupa identificarea unei noi tulpini de coronavirus care circula in Regatul Unit. Conform expertilor noua varianta a coronavirusului este mult mai contagioasa, dar inca nu se stie daca formele de COVID-19 pe care le provoaca sunt mai grave.

- Un tanar de 22 de ani din Iasi este cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, ca urmare a faptului ca, desi ar fi trebuit sa stea in carantina, a fost prins de jandarmi in timp ce se plimba prin zona Pietei Centrale fara a purta masca de protectie, a declarat,…

- Regatul Unit al Marii Britanii vrea sa evite un lockdown total, iar pentru asta ministrul de externe britanic spune ca ar trebui ca autoritațile sa aiba o abordare zonala in ceea ce privește masurile de limitare a pandemiei. Ministrul de externe britanic Dominic Raab spune ca masurile mai stricte ar…

- Doar aproximativ 350 de bucuresteni, infectati cu SARS-CoV-2, sunt verificati zilnic de politistii bucuresteni daca respecta masurile de prevenire impotriva raspandirii noului coronavirus, desi in cele mai multe zile, in Capitala sunt inregistrate peste 500 de noi cazuri de infectare.