Luna aprilie redeschide sezonul excursiilor dedicate bunataților culinare banațene, care, de la an la an, au caștigat tot mai mulți amatori, dornici sa savureze mancarurile gustoase și apetisante pregatite de gospodinele de la țara. Și in acest an, nu mai puțin de zece localitați pitorești au fost incluse in deja cunoscutul program „Banat Brunch”, o […] Articolul Turism culinar, cu excursii de neratat pentru gurmanzi. Se apropie un nou sezon „Banat Brunch” (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .