Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Maxim (31 de ani), mijlocașul celor de la Gaziantem a vorbit in cadrul unui interviu acordat pentru FRF despre o eventuala intoarcere a sa in Liga 1. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45, iar Liechtenstein – Romania se joaca pe 14 noiembrie, de la 19:00. Ambele meciuri sunt…

- ,,Organizația Femeilor Antreprenor din Uniunea Generala a Industriașilor din Romania – acționam pentru construirea unui mediu de afaceri competitiv, rezilient, bazat pe inovație” Interviu realizat de Viorica Cojocaru, Director comunicare UGIR, cu Lilia Mosoreti Panait, Vicepreședinte al Organizației…

- Brașovenii care doresc sa-și cumpere o mașina au acum motive de bucurie: dupa Galați, Arad, Cluj, București, Craiova și Iași, unul dintre cei mai mari distribuitori de automobile rulate din Romania a ajuns și la Brașov! Intr-o piața dominata de vanzatori de ocazie de multe ori incorecți, Leasing Automobile…

- 1. Zilele astea vom afla daca Iohannis și Cițu conduc Romania. Daca USR revine la guvernare, inseamna ca nu conduc ei Romania. Bacteria politica aparuta dupa Colectiv este ambasadoarea capitalului strain in Romania. Iohannis și Cițu urasc USR PLUS mai mult decat useriștii deghizați Ciolacu, Dancu și…

- Barbatul in varsta de 66 de ani a ținut cadavrul mamei sale in varsta de 89 de ani, care a decedat in luna iulie a anului trecut, in subsolul casei. Potrivit anchetatorilor, barbatul a recurs la acest gest pentru a incasa in continuare pensia și ajutorul primit de la stat pentru ingrijirea femeii, relateaza…

- Steliano Filip a divorțat de mama copilului sau, Bianca Marina, așa ca este pregatit sa ia viața de la capat. Jucatorul de la Dinamo a avut o apariție spectaculoasa pe strazile Capitalei, iar paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pas cu pas. Ei bine, celebrul…

- Turcul care a oferit un interviu exclusiv reporterilor SPYNEWS imediat dupa ce a fost expulzat din Romania, pentru acte de terorism, duce o viața de nabab și continua sa țina legatura cu prietenii din țara noastra.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a facut o caracterizare a lui Florin Cițu, care a condus beat la volan, fiind arestat, pentru o scurta perioada de timp, in SUA: „...Nu e o frauda de la o comuna din varful muntelui. Este Kilometrul Zero al Capitalei Romaniei. Romania, membru al Uniunii Europene,…