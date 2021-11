Stiri pe aceeasi tema

- Turcii care încercau sa cumpere iPhone-uri și alte produse electronice au primit miercuri mesaje de eroare online, inclusiv de pe site-ul local al Apple, dupa ce, cu o zi înainte, o scadere istorica de 15% a lirei a provocat un haos al prețurilor, transmite Reuters.Lira turceasca a scazut…

- Un schimb aprins de replici între premierul grec Kyriakos Mitsotakis si o jurnalista olandeza care l-a interpelat în legatura cu presupuse cazuri de respingere a migrantilor era intens comentat miercuri pe retelele sociale din Grecia, relateaza AFP și Agerpres.„Avem o politica…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca problemele legate de programul avionului de lupta F-35 vor fi subiectul principal al discutiilor la intalnirea sa cu presedintele american Joe Biden la summitul de la Glasgow, care va incepe la sfarsitul lunii octombrie, transmite Reuters.…

- Zacamintele de gaze naturale descoperite recent in Marea Neagra ar urma sa asigure aproximativ o treime din necesarul intern al Turciei in 2027, cand productia de gaze la aceasta descoperire ar urma sa ajunga la capacitate maxima, a declarat luni ministrul turc al Energiei, Fatih Donmez, intr-un…

- Presa din Turcia anunța ca Rizespor a batut palma cu CFR Cluj pentru transferul atacantului francez Billel Omrani (28 de ani). Sambata, Dan Petrescu, antrenorul campioanei, a anunțat ca Omrani ramane la CFR Cluj: „El și Petrila nu pleaca”. La o zi distanța, publicația turca Fotomac susține ca transferul…

- Turcia, vizata constant de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a fost din nou criticata marti de bratul judiciar al Consiliului Europei, pentru condamnarea unui imam din cauza postarilor sale pe Facebook, informeaza AFP citata de Agerpres.Reclamantul, Resur Üçdag, a fost…

- Presedintele turc Recep Erdogan a anuntat ca Ankara ia in considerare achizitionarea unui nou lot de rachete din sistemul rusesc de aparare S-400, chiar daca o astfel de tranzactie reprezinta un punct sensibil in relatia Turciei cu SUA, ambele fiind aliate in cadrul NATO.

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei nu iși dorește ca talibanii sa se ocupe de securitatea aeroportului din Kabul. Turcia a prevazut de mult timp sa ajute la securizarea si gestionarea aeroportului din capitala afgana, insa miercuri ea a inceput sa isi retraga cei circa 500 de soldati din Afganistan,…