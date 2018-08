Turcii si romanii, cei mai mari consumatori de Bitcoin si criptomonede

Stiri pe aceeasi tema

- Rusescu e aproape de FCSB. ”Baiatul asta n-a mai jucat un meci in ultimul an”. Raul Rusescu a fost una dintre opțiunile celor de la FCSB pentru postul de atacant, ramas neacoperit dupa plecarea lui Denis Alibec. Rusescu a refuzat insa prima propunere, acceptand prelungirea contractului cu Osmanlispor.…

- Exchange-ul de criptomonede Coinbase lanseaza o noua caracteristica prin care va permite clienților din cateva țari din Europa sa-și foloseasca monedele digitale pentru a plati curse cu Uber sau pentru a cumpara produse de pe Amazon.

- Trei din cinci europeni sustin ca in ultimul an au apelat doar la banca principala pentru a beneficia de servicii financiare, se arata intr-un raport al ING Bank, la sectiunea intitulata sugestiv "Beyond banks? No thanks, say nearly three in...

- Statul roman va autoriza tranzactiile cu criptomoneda, printr-o Ordonanta de Urgenta care ii va permite supravegherea noii piete financiare. Institutiile emitente de criptomoneda vor fi autorizate de Banca...

- Fraudele cu monede virtuale sunt la ordinea zilei, o investigație recenta a Universitații Texas aratand ca prețul Bitcoin a fost manipulat in 2017 cu ajutorul unei alte monede virtuale, numita Tether, potrivit Reuters . In acest context, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR),…

- Directorul general al Bancii Transilvania, Omer Tetik, a declarat ca nu este interesat sa faca afaceri cu criptomonede, dar urmarește blockchain ca tehnologie a viitorului pentru domeniul financiar.

- Cotația bitcoin a scazut in weekend cu peste 10%, sub 6.700 de dolari pe unitate, aproape de minimul anului 2018, in urma unui atac cibernetic impotriva unei platforme de tranzactionare din Coreea de Sud, potrivit site-ului de analiza a datelor CoinDesk, citat de MarketWatch.

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a declansat o amla investigatie penala, care se concentreaza asupra practicitilor ilegale care influenteaza preturile, cum ar fi inundarea pietei cu comenzi false pentru a pacali alti traderi.