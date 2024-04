Bitcoin se tranzacționa joi dimineața la 61.688 de dolari, dupa ce miercuri a coborat pentru scurt timp sub 60.000 de dolari, volatilitatea crescand in perspectiva unei actualizari software foarte așteptate in blockchain numita „halving”. Injumatațirea – care are loc o data la patru ani – este programata chiar vineri. A fost mult timp prezentata ca […] The post A venit injumatațirea Bitcoin. Vor urca prețurile celei mai cunoscute criptomonede? first appeared on Ziarul National .