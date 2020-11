Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal turc a condamnat joi 337 de persoane, printre care ofiteri si piloti, la inchisoare pe viata, la finalul principalului proces asupra tentativei de lovitura de stat esuate care l-a vizat in 2016 pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres.

- Cel putin 44 de persoane din Turcia si-au pierdut viata in urma intoxicarii cu alcool contrafacut. Potrivit autoritatilor de la Ankara, politia a retinut peste 20 de suspecti si a confiscat aproape 20 de tone de alcool etilic si bauturi contrafacute incepand de saptamana

- 14 persoane au ajuns in fața instanței in cazul Charlie Hebdo, in procesul care a inceput miercuri, la cinci ani de la producerea atacului terorist in care 17 persoane și-au pierdut viața, anunța MEDIAFAX.La cinci ani de la masacrul Charlie Hebdo, a inceput procesul. 14 persoane au mers in…