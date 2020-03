Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va angaja inca 32.000 de cadre medicale si va inceta exportul de masti de protectie, astfel incat serviciile proprii sa le poata folosi din cauza propagarii coronavirusului pe teritoriul sau, a declarat ministrul Sanatatii, potrivit Reuters.Citește și: Profilul mortilor de COVID-19…

- Turcia lupta cu pandemia de coronavirus și cu lipsurile provocate de acesta in stil Erdogan. Autoritațile vor confisca fabricile de maști, daca acestea nu vor vinde produsele catre guvern, anunța Agerpres.Autoritatile turce vor confisca fabricile producatoare de masti daca acestea nu accepta pana luni…

- Autoritatile turce vor confisca fabricile producatoare de masti daca acestea nu accepta pana luni seara sa vanda produse guvernului, a declarat ministrul de interne Suleyman Soylu, in timp ce Ankara incearca sa stopeze raspandirea epidemiei de coronavirus, potrivit Reuters.

- Italia a interzis duminica calatoriile in tara, in incercarea de a incetini raspandirea coronavirusului, datele aratand ca alte 651 de persoane au murit din cauza bolii, ridicand numarul total al victimelor la 5.476, relateaza Reuters.Citește și: OFICIAL - Cum arata declaratia pe propria raspundere…

- Fortele turce de securitate au lansat luni o operatiune pentru a urmari un grup de atacatori in apropierea frontierei cu Iranul, dupa ce un agent vamal turc a fost ucis in urma unui tir cu racheta care a lovit un autovehicul blindat ce transporta personal vamal, relateaza Reuters. Racheta a lovit partea…

- Turcia a doborat duminica doua avioane de lupta siriene si a atacat un aeroport militar, la mare distanta de frontul sau de actiune, intr-o escaladare puternica a operatiunilor sale militare, in urma mortii a zeci de soldati turci, saptamana trecuta, transmite Reuters.

- Ministerul rus al Apararii a acuzat joi seara Turcia ca trimite ilegal drone in regiunea siriana Idlib pentru a-i sustine pe rebelii care lupta fortele guvernamentale ale presedintelui Assan ti ca ii sustine cu artilerie, transmite Reuters, scrie news.ro.Acuzatia a venit dupa ce rebelii sirieni…

- Vanzarile grupului Renault au scazut in 2019, dar Dacia inregistreaza inca un record in Europa. Cate mașini romanești au mers in strainatate Grupul auto Renault, proprietarul Dacia, a anuntat vineri ca in 2019 vanzarile sale totale au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane vehicule, dupa…