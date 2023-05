In cele sase saptamani inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale care au avut loc duminica in Turcia, rezervele de valuta si aur ale tarii au scazut cu 17 miliarde de dolari, ca urmare a incercarii Guvernului Recep Tayyip Erdogan de a sustine economia si lira inaintea scrutinului, transmite Financial Times. Rezervele valutare ale Bancii Turciei au scazut cu 9,5 miliarde de dolari in perioada dintre sfarsitul lunii martie si 12 mai in timp ce rezervele de aur au scazut cu 7,9 miliarde de dolari, potrivit calculelor efectuate de Financial Times pe baza datelor oficiale. In ambele cazuri…