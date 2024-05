In acest an, ouale inainte de Paște in Moldova pot fi cumparate la Piața Centrala din Chișinau mai ieftin decit cu un an inainte. Acest lucru este evidențiat de datele pieței din capitala. Astfel, astazi, zece oua costa acolo 18-22 de lei, in timp ce in zilele de dinaintea Paștelui de anul trecut costul acestora a pornit la Piața Centrala doar de la 24-25 de lei pentru o duzina. In marile la