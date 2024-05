Israelul a formulat un ultimatum Guvernul israelian a avertizat administrația președintelui american Joe Biden ca, in cazul in care Curtea Penala Internaționala va emite mandate de arestare pe numele liderilor israelieni, va „lua masuri de represalii” impotriva autoritaților palestiniene care ar putea duce la colapsul acestora. Despre acest lucru scrie Axios, citind doi oficiali israelieni și americani. Oficialii israelieni Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

