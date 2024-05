Cod roşu de vreme rea. Furtunile şi vijeliile vor lovi Europa, zonele cele mai afectate Vremea se strica aproape in toata Europa. Meteorologii au emis un cod roșu de vijelii și furtuni. Care sunt țarile afectate și cat timp vor dura aceste fenomene extreme, aflați in randurile urmatoare. Cod roșu de furtuni și vijelii in Europa Autoritațile din Germania au emis un cod roșu de furtuni puternice, valabil de joi […] The post Cod rosu de vreme rea. Furtunile si vijeliile vor lovi Europa, zonele cele mai afectate appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

